باحثون يحذرون من اختراق " مامبا " حاسبات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذّر باحثون من تعرض شركات في المملكة لفيروس ” مامبا ” الشبيه بفيروس ” الفدية ” .

وبحسب ما نقل موقع ” ذا هيل ” الأمريكي، عن خبراء في مختبرات ” كاسبيرسكي ” الأمريكية، ففيروس “ مامبا ” يشفر محركات الأقراص الصلبة باستخدام أداة تسمى ديسكريبتور، ويعيد تشفيرها بأكواد خاصة به، ومن ثم يكون المتحكم فيها.

وفي شهر نوفمبر الماضي، ضرب ” مامبا ” 900 جهاز كمبيوتر مكتبي تستخدمها وكالة النقل في سان فرانسيسكو، حيث طلب 73 ألف دولار من أجل فك تشفيرها.

وأكد الخبراء أن الحل هو الحفاظ على نسخ احتياطية للنظام؛ وذلك للتأمين في حالة حدوث هجمات للحصول على فدية.