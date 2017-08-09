واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، توسيع قائمتها السوداء ضد شخصيات ومؤسسات فنزويلية.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية – أنها أضافت إلى لائحتها السوداء أسماء أكثر من 40 مؤسسة و30 شخصا،على رأسهم آدان تشافيز،شقيق الرئيس الفنزويلي الراحل ، وأحد مؤسسي الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الاستبداد في فنزويلا حتى عودتها إلى ديمقراطية سلمية مزدهرة.

وتتهم واشنطن هؤلاء الأشخاص التى شملتهم القائمة بتأييد الجمعية التأسيسية المكلفة بإضفاء تعديلات على الدستور، والتي تم انتخابها مؤخرا ، كما وصفت الولايات المتحدة عملية انتخاب أعضاء الجمعية بغير الشرعية.

يذكر أن واشنطن فرضت الأسبوع الماضي حزمة من العقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو، في أعقاب إجراء عقابي مماثل طال في 26 يوليو الماضي 13 شخصية فنزويلية.