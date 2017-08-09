الأمر بالمعروف تنفّذ برامج تدريبية للأعضاء المشاركين في موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنفذ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برامج تدريبية مكثفة للأعضاء المشاركين في موسم حج هذا العام 1438هـ في منطقة المدينة المنورة تحت عنوان (مهارات التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر)، تستهدف أعضاء الهيئة والمترجمين المشاركين في موسم حج هذا العام.

وتتضمن محاور البرنامج التدريبي عدة موضوعات شملت مراعاة المتدرب للرفق والحكمة في التوعية والإرشاد عند التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر، وأهمية استشعار الأجر العظيم عند خدمة ضيوف الرحمن، ومعرفة المتدرب لأنماط الشخصية الإِنسانية وكيفية التعامل مع كل نمط، ومعرفة المتدرب للوسائل والأساليب المؤثرة على الحجاج والمعتمرين والزوار عند التعامل معهم، وتنمية مهارات عضو الهيئة والموعظة الحسنة عند التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار، وفق ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.