ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام بتسليم الرسالة عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وذلك خلال استقبال العاهل البحريني له في قصر الصافرية اليوم الأربعاء ، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائري وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرقي والازدهار، فيما كلفه العاهل البحريني بنقل تحياته وتمنياته لشعب الجزائر بدوام التطور والتقدم.

وأكد العاهل البحريني على عمق العلاقات البحرينية الجزائرية وما تشهده من تطور وتقدم في شتى المجالات، منوهاً بالحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.. مشددا على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات الأخوية لما لها من دور في توثيق التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين.