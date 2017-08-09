" جوجل " ستحارب الإعلانات المُزعجة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة جوجل، أنها تسعى للحد من الإعلانات المُزعجة وتلك المُنبثقة Pop Up أثناء تصفّح المواقع، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب المواقع ومُساعدتهم على تحسين تجربة الاستخدام.

وذكرت الشركة أن نسبة كبيرة من المُستخدمين يقومون بتثبيت إضافات حظر الإعلانات بسبب الإعلانات المُزعجة والنوافذ التي تُفتح بشكل آلي، وهذا يتسبّب بدوره بخسارة بالنسبة لصاحب الموقع وعدم تحقيق عائدات ماديّة من الإعلانات.

وبناء علي ذلك ستقوم شركة جوجل، بإخبار أصحاب المواقع التي تحتوي على إعلانات مزعجة لإزالتها وتغيير طريقة عرضها؛ وذلك لضمان تحقيق عائد مادّي دون خسارة زوّار الموقع.