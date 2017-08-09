طهران أرسلت كتيبة الموت لاغتيال سياسيين في طاجيكستان - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اتهمت طهران، اليوم الأربعاء، بإرسال قتلة ومخربين إلى الجمهورية السوفيتية السابقة ” طاجيكستان ” ، وذلك خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، أثناء الحرب الأهلية في البلاد.

وفي فيلم وثائقي، اعترف 3 من مواطني طاجيكستان، بتنفيذ اغتيالات سياسية، شملت شخصيات عامة، وشن هجمات على قاعدة عسكرية روسية هناك.

وهذه الاعترافات، تعتبر أول اتهام علني لإيران بالتدخل في الحرب الأهلية في طاجيكستان، وهي الحرب التي وقعت بين عامي 1992 و1997.

وفي المقابل، رفض مسؤولون من السفارة الإيرانية في دوشنبه التعليق على الفيلم الوثائقي.