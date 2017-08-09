بالفيديو.. صحفي ينتقد الخطوط السعودية.. والشركة ترد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بعد أن تعرض أحد الركاب لوعكة صحية كادت تودي بحياته، انتقد الصحفي بشير سنان عدم وجود أي أدوية إسعافية على إحدى طائرات الخطوط السعودية في رحلة داخلية.

وقال ” سنان ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد حدث سابقًا، وتكرر اليوم، عندما حاول المساعدة في إنقاذ الراكب، خلال رحلة الخطوط من تبوك إلى الرياض، فلم يجد أي أدوية إسعافية، كما أكد كلامه اللاعب الدولي المعتزل صالح الداود الذي تصادف وجوده في الطائرة أثناء وقوع الحادثة.

وأشار إلى أن الراكب ظل يعاني لساعتين في الجو، بلا وسيلة لإنقاذه، داعياً مسؤولي الشركة إلى توفير بعض الأدوية الإسعافية، لعلاج المصابين قبل وصول الإخلاء الطبي.

وردّ عليه حساب العناية بالضيوف في السعودية بتغريدة كتب فيها: ” نشكر مبادرتكم ونشير إلى أن ملاحينا مدربون على الإسعافات الأولية، ويوجد على جميع رحلاتنا حقيبة الطبيب وتفتح بواسطة طبيب أو أخصائي ” .

وأمكد ” سنان ” له أن الملاحين ظلوا ينادون بحثا عن طبيب، وأنه متدرب في الإسعافات الأولية، وسبق أن أنقذ حالة قبل شهرين، لكنه لم يجد أي أدوية إسعافية في الطائرة، فردّ الحساب بأنه سيتم التحقق واتخاذ اللازم، فيما أظهر مقطع فيديو فريق الإخلاء الطبي وهو يباشر الحالة بعد هبوط الطائرة.