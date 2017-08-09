إيقاف الخدمات عن المزارعين بدومة الجندل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أعلنت لجنة النخيل والآبار بدومة الجندل، أنه سيتم إيقاف الخدمات عن المزارعين الذين يلقون المخلفات الزراعية من الطرق الرئيسية والأراضي الفضاء والتي تتسبب في اشتعال العديد من الحرائق بمزارع النخيل.

وقالت البلدية إنه بناءً على توجيهات أمير منطقة الجوف للجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الرئيسية بمنطقة الجوف والخاصة بوضع آلية مناسبة لمعالجة حرائق النخيل وأسبابها بمدن ومحافظات المنطقه فقد استأنفت اللجنة أعمالها بحصر المزارع والآبار وعمل جولات ميدانية باستمرار وتبليغ أصحاب المزارع والآبار باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة .

ولفتت إلى أن البلدية تقوم بإزالة المخلفات الزراعية من الطرق الرئيسية والأراضي الفضاء، فيما قام عدد من المواطنين بعملية التنظيف داخل مزارعهم استجابة لأمر أمير المنطقة.

وأهابت اللجنة بباقي الملاك بسرعة العمل على تنفيذ تعليماتها بهذا الخصوص وإلا ستطبق جميع الإجراءات النظامية ( إيقاف خدمات الكهرباء والماء والخدمات الإلكترونية والدعم والإعانات ) وخاصة بعد انتشار وكثرة حرائق مزارع النخيل خلال فترة هذا الصيف .