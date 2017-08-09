الحوثيون يزاحمون الأموات في مسكنهم ويعتدون على المقابر - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لم يسلم الأموات من خسة الميليشيا الحوثية، حيث تعرضت إحدى المقابر بمدينة إب وسط اليمن لاعتداء من قبل أحد القضاة الموالين لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر محلية إن رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة إب أحمد الباكري شرع في حفر أساسيات منزل ينوي السكن فيه بأحد مقابر عزلة أنامر بمديرية الظهار غرب المدينة.

وأكدت المصادر أن الباكري الموالي للحوثيين لا يزال يواصل اعتداءه على مقبرة قرية ” معيد ” بمنطقة الخربة، مديرية الظهار، وأنه هدد باستخدام القوة ضد كل من سيعارض ذلك.

ونجح أهالي منطقة أكمة الصعفاني غرب إب، في وقت سابق من إيقاف عملية سطو على مقبرة حيهم وتسويرها بعد مواجهات مسلحة مع ميليشيات الحوثي التي حاولت بسط سيطرتها عليها .

وتأتي هذه الواقعة استمراراً لعمليات سطو منظمة قامت بها قيادات حوثية على مقابر وأملاك عامة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.