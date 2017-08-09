النقل العام تستجيب لشكوى مواطن وتضبط مكاتب نقل البضائع المخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

شنت هيئة النقل العام حملة تفتيش في حي غليل بمحافظة جدة، بناء على شكوى مواطن عبر تويتر، تجاه ممارسات مكاتب ترحيل البضائع بأجر، وعملهم دون تراخيص نظامية، ومضايقتهم لسكان الحي، عن طريق تحويلهم أجزاء من تلك المباني إلى مستودعات غير نظامية.

وانطلقت الحملة اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي تجاوبت فوراً بالدعم والمساندة.

وكشفت جولة التفتيش أن عدداً من المقيمين يزاولون نشاط ترحيل البضائع بأجر، وتخزينها في حي غليل بجدة دون الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها من قبل الهيئة ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وطبق مفتشو هيئة النقل العام الإجراءات النظامية بحقهم وفرض غرامات مالية.