وزير الدفاع الأمريكي يحذّر كوريا الشمالية من إسقاط نظامها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذّر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم النظام في كوريا الشمالية عن الكف عن أي عمل سيؤدي لسقوط نظامها وتدمير شعبها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في بيان اليوم: إنه يجب على كوريا الشمالية أن تكف عن أي عمل استفزازي، مبيناً أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم القدرات الدفاعية والهجومية الدقيقة لاسقاط أي نظام .

وأضاف أن على بيونغ يانغ أن تختار الخروج من العزلة والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن تكف عن دراسة أي تحركات ستؤدي إلى سقوط نظامها وتدمير شعبها، موضحاً أن النظام في كوريا سيظل الأدنى بكثير وسيخسر أي سباق تسلح أو أي صراع يبدأه.