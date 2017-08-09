بالصور.. البنية التحتية القديمة لحي المسورة في العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أظهر تقرير للعربية عدد من الصور، البنية التحتية القديمة لحي المسورة في مدينة العوامية بمحافظة القطيف، بعد أن قامت قوات الأمن بتطهير أكثر من 90% من الحي الذي كان يتمركز فيه إرهابيون ومطلوبون أمنياً خلال الفترة الماضية.

وكان الإرهابيون قد فعل بها ما فعلوه من استهداف لمنازل السكان والمراكز الخدمية في الحي بما كانوا يمتلكونه من أدوات وأسلحة.

يذكر أن مشروع المسورة يعدّ أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء أعمال الإزالة كافة التي بدأت مؤخراً وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية.