الرئيس السنغالي يصل إلى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.