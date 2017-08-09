 بالصور.. الجيش المصري يدمر وكرًا للعناصر الإرهابية بشمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. الجيش المصري يدمر وكرًا للعناصر الإرهابية بشمال سيناء

بالصور.. الجيش المصري يدمر وكرًا للعناصر الإرهابية بشمال سيناء
القاهرة(صدى):

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش المصري بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف وتدمير وكر خاص بالعناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع في شمال سيناء، فضلاً عن نجاح قوات التأمين فى اكتشاف وتدمير عربتين مفخختين داخل المزرعة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى استكمال عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية وفى إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد.


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