الداخلية تعلن فتح باب القبول بمعهد تدريب " الشؤون الفنية " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري (صدى):

فتح معهد محمد بن نايف للدراسات الفنية، التابع للإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية، باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات ” علوم طبيعية ” للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب لمدة سنتين للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، وفق شروط القبول التالية:

1– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات ” علوم طبيعية ” ، وبمعدل لا يقل عن (85%).

3– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

4– التفرغ التام للدراسة، وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

5– ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

6– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1438هـ.

7– ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عامًا.

8– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%).

9– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%).

10– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

المزايا:

1– يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلـوم الدراسـات الفنية ونظم الاتصالات).

2– تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

3– يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

4– تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

وعلى الراغبين للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية التسجيل من هنــــــا.

اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/ 11/ 1438هـ حتى يوم الخميس الموافق 25/ 11/ 1438هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وطالب المعهد تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.