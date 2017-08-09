بالفيديو.. الطفل غانم المفتاح يدعو ربه قبل دخول العمليات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الطفل غانم المفتاح يدعو ربه قبل دخول العمليات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل غانم المفتاح وهو على سرير بأحد المستشفيات، يدعو الله ويتوسل إليه، ويقرأ القرآن، ويصلي قبل الدخول إلى غرفة العمليات.
يُذكر أن الطفل غانم المفتاح لا يمتلك سوى ربع جسد فقط، ولكنه تمكن من أن يحقق المستحيل ويقهر إعاقته، وحقق ألقابًا عديدة، منها سفير الطفولة، وقاهر المستحيل الخليجي.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10201 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياروحي
الله يشافيك ويعافيك 💔
براغى[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اشفيه وعافيه بقدرتك يا ارحم الراحمين
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ، لكن الله يهديهم بدل مايهدونه جالسين بخوفوه وكأنهم بودعوه .