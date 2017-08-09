بالفيديو.. الطفل غانم المفتاح يدعو ربه قبل دخول العمليات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل غانم المفتاح وهو على سرير بأحد المستشفيات، يدعو الله ويتوسل إليه، ويقرأ القرآن، ويصلي قبل الدخول إلى غرفة العمليات.

يُذكر أن الطفل غانم المفتاح لا يمتلك سوى ربع جسد فقط، ولكنه تمكن من أن يحقق المستحيل ويقهر إعاقته، وحقق ألقابًا عديدة، منها سفير الطفولة، وقاهر المستحيل الخليجي.