 بالفيديو.. الطفل غانم المفتاح يدعو ربه قبل دخول العمليات - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. الطفل غانم المفتاح يدعو ربه قبل دخول العمليات

بالفيديو.. الطفل غانم المفتاح يدعو ربه قبل دخول العمليات
طلال الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل غانم المفتاح وهو على سرير بأحد المستشفيات، يدعو الله ويتوسل إليه، ويقرأ القرآن، ويصلي قبل الدخول إلى غرفة العمليات.

يُذكر أن الطفل غانم المفتاح لا يمتلك سوى ربع جسد فقط، ولكنه تمكن من أن يحقق المستحيل ويقهر إعاقته، وحقق ألقابًا عديدة، منها سفير الطفولة، وقاهر المستحيل الخليجي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اشفيه وعافيه بقدرتك يا ارحم الراحمين

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