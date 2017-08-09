" تغذية مرضى السكري " دورة تدريبية بجامعة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عقدت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة تبوك وبالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر دورة تدريبية بعنوان ” تغذية مرضى السكري ” .

وألقت الدكتورة حنان محمد عبده من قسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، الضوء على مرض السكري وانتشاره في المملكة وأسبابه وأعراضه ومضاعفاته، إضافة إلى التغذية الصحيحة لمرضى السكري، فيما وزعت خلال الدورة المطويات والاستبيانات الخاصة بمرض السكري، كما شملت الدورة جانب تطبيقي تمثل في قياس مؤشر كتلة الجسم للمتدربات باعتبار أن السمنة من أهم أسباب الإصابة بمرض السكري.