وفاة مسن وعودته للحياة في مستشفى الملك فهد بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

تسبب مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة في فاجعة للمواطن “ عبدالمحسن الغامدي ” بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من المستشفى عن طريق الخطأ بحسب مصدر مطلع يفيد بوفاة والده المنوم بالمستشفى وعند تأكده بالذهاب للمستشفى اتضح له عدم صحة الخبر.

وقام بعدها بتصوير فيديو يوضح بأن والده على قيد الحياة.

وطالب المواطن الإدارة بالمستشفى بمحاسبة المتسبب والتأكيد على الموظفين بالتدقيق والاهتمام قبل إصدار أي معاملة أو الاتصال.