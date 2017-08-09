⁠⁠⁠⁠⁠الحجاج ينعشون أسواق مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمكة المكرمة، انتعاشاً ملحوظاً في المبيعات وحركة كبيرة من حجاج البيت الحرام، الذين اكتظت بهم الأسواق في حركة دؤوبة ونشطة لشراء مستلزماتهم وحاجايتهم والعديد من الهدايا التذكارية.

وقال مختص اقتصادي، سلطان السلطان، إن أسواق مكة المكرمة تشهد خلال موسم الحج إقبالاً شديداً، وقوة شرائية كبيرة على شراء البضائع والسلع والهدايا التذكارية، من قبل ضيوف الرحمن لإهدائها لأقاربهم وأصدقائهم لدى عودتهم، لافتاً إلى أن هدايا الحجاج تعتبر ذكرى عطرة من الديار المقدسة وتوثيق لرحلة حجهم وتخليداً لرحلتهم الأبرز في حياتهم.

وأوضح السلطان، أن الهدايا في متناول الجميع للغني والفقير ومتوسط الدخل ومتوفرة في الأسواق ويأتي أبرزها ذات الدلالات الرمزية المرتبطة بالمكان مثل مجسمات الكعبة المشرفة وجبل الرحمة وغيرها.