الأمير محمد بن سلمان يبدأ مشروعه الخيري بضخ 23 مليون ريال من حسابه الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير محمد بن سلمان يبدأ مشروعه الخيري بضخ 23 مليون ريال من حسابه الخاص
وجّه نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بتنفيذ مشروع خيري يحمل اسمه ويُدفع من حسابه الخاص، ويبدأ بدعم جمعيات منطقة الرياض.
ويهدف مشروع ” دعم الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” ، للمساهمة في تمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق أهدافها، حيث بدأ بضخ 23 مليون ريال في 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض، من حساب الأمير الخاص.
ويستفيد من المشروع نحو 11680 مستفيداً ومستفيدة من خلال الجمعيات الـ 14 في الرياض، وشمل سبع فئات، هي رعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاه الله خير
ابو فارس الذيابي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه شباب عاطل وماخذين قرض زواج من بنك التسليف من ايام الملك عبدالله الله يرحمه اعفوهم من القروض او وظفوهم ليه تعطون اعاناتهم للجمعيات اعطوها بنك التسليف واسقطو المديونيه
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله كريم ,,,