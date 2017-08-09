الأمير محمد بن سلمان يبدأ مشروعه الخيري بضخ 23 مليون ريال من حسابه الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وجّه نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بتنفيذ مشروع خيري يحمل اسمه ويُدفع من حسابه الخاص، ويبدأ بدعم جمعيات منطقة الرياض.

ويهدف مشروع ” دعم الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” ، للمساهمة في تمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق أهدافها، حيث بدأ بضخ 23 مليون ريال في 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض، من حساب الأمير الخاص.

ويستفيد من المشروع نحو 11680 مستفيداً ومستفيدة من خلال الجمعيات الـ 14 في الرياض، وشمل سبع فئات، هي رعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة.