بلدية الخبر: رصد 400 مخالفة وإغلاق 19 منشأة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

شن مراقبو إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر، أكثر من 370 جولة على المنشآت أسفرت عن إغلاق 19 منشأة، فيما تم رصد ما يقارب 400 مخالفة خلال 30 يومًا الماضية .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الزيارات والجولات الرقابية هدفها التأكد من التزام العاملين بالشروط المحددة أثناء تجهيز وتقديم الخدمات للزبائن، وأيضاً توفر كافة الضوابط التي يجب الالتزام بها عند حفظ الأطعمة والمواد الغذائية بما يضمن وصول منتج صحي وآمن للمواطن والمقيم.

وتأتي الجولات الرقابية في إطار جهود البلدية نحو العمل على تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية، من خلال حزمة شروط ومواصفات، تضمن توفير أعلى المعايير الصحية وآليات الجودة.