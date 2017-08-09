جامعة المجمعة تعلن فتح التقديم الإلكتروني على الماجستير - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

فتحت جامعة المجمعة، البوابة الإلكترونية للتقديم على برامج الماجستير (برسوم دراسية) في كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا، أن التخصصات المتاحة هي: إدارة الأعمال وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات للطلاب والطالبات، وفي تخصص العلوم في الهندسة الطبية الحيوية، للطلاب فقط، مبينة أن فترة التقديم على أي منها تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة ١٤٣٨هـ حتى يوم الخميس ٢٥ ذات الشهر.

واشترطت الجامعة في المتقدم أو المتقدمة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وحسن السيرة والسلوك ولائقا طبياً، وأن يقدم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

كما اشترطت موافقة مرجع المتقدم على الدراسة إذا كان موظفاً، وضرورة حصول الطالب على تقدير ” جيد جدا ” على الأقل في المرحلة الجامعية، وعلى 65 درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى، مع اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم.