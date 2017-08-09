مجلس الأمن يدعو للسماح بوصول المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بياناً رئاسياً أبدى فيه عن القلق الشديد إزاء خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 20 مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب السودان ومنطقة شمال شرق نيجيريا في جلسة حول ” صون السلم والأمن الدوليين ” .

وأعرب المجلس عن الاستياء لامتناع أطراف معينة في تلك المناطق الأربع عن ضمان إيصال شحنات المساعدات الغذائية الحيوية وغيرها من أشكال المعونة الإنسانية للمحتاجين.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الاستجابة الفعالة لهذه الأزمات تتطلب احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً الالتزامات الواقعة على عاتق جميع أطراف النزاع المسلح، والتي تملي عليها احترام المدنيين وحمايتهم.

وكرر مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى كل المناطق في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وإلى تيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية.

ودعا جميع الأطراف في اليمن وجنوب السودان والصومال ومنطقة شمال شرق نيجيريا إلى التعجيل باتخاء الخطوات الكفيلة بزيادة فعالية الاستجابة الإنسانية، كما دعا إلى الصرف الفوري للأموال التي سبق التعهد بها في المؤتمرات الدولية، لصالح تلك المناطق.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام عقد إحاطة شفوية أكتوبر القادم عن المعوقات التي تعرقل الاستجابة الفعالة لخطر المجاعة وتقديم توصيات محددة بشأن كيفية معالجتها.