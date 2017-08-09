العبادي يستقبل وزير الدفاع اللبناني ومبعوث المستشارة الألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مكتبه ببغداد اليوم وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف، ومبعوث المستشارة الألمانية اكهارد بروزه كلا على حدة.

وأفاد بيان حكومي عراقي بان العبادي بحث مع وزير الدفاع اللبناني الزائر قضايا التعاون العسكري في مواجهة الإرهاب.

وأشار بيان ثان إلى أن العبادي ومبعوث المستشارة الالمانية بحثا العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى الحرب على الإرهاب، ودعم العراق في المجال الاقتصادي وإعادة الاستقرار وإقامة المشاريع.