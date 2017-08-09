" الأطباء العرب " : اليمن يحتاج إلى 100 مليون دولار لإعادة تشغيل المراكز الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن الاتحاد العام للأطباء العرب اليوم، أن اليمن بحاجة إلى 100 مليون دولار لإعادة تشغيل المراكز الصحية التي دمرته الحرب في عموم محافظات البلاد.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب في اليمن الدكتور عبد القوي الشميري، إن 5 آلاف مؤسسة صحية، نصفها وحدات صحية صغيرة، بصفة عامة شبه مغلقة، نظرًا لأن الموارد الطبية لا يمكن أن تتوجه للأماكن الريفية، بدون حوافز مادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لاتحاد الأطباء العرب بعنوان: ” الكوليرا.. والوضع الصحي في اليمن ” ، أن عدد المراكز الصحية في اليمن ليس كبيرًا، ولكنه معقول، مؤكدًا أنه في حال توفر البنية التحتية الصحية، تحتاج اليمن مبالغ مالية تقدر بنحو 100 مليون دولار لتشغيلها.

وأشار إلى أن نحو 1500 طبيب يمني من جامعات حكومية وخاصة غادروا البلاد بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها.