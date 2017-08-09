إنطلاق رينو ميجان 2018 الجديدة في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

كشفت الشركة العربية للسيارات التي تعتبر أحد فروع مجموعة عبدالواحد الرستماني وكيل رينو في دبي والشارقة والامارات الشمالية عن سيارتها الجديدة التي قدمتها في الامارات رينو ميجان طراز 2018 التي تعتبر من السيارات الصالون المدمجة وأكدت الشركة أن السيارة الجديدة تحمل تجهيزات عديدة متنوعة وتكنولوجيا حديثة لا تتوفر في باقي سيارات فئتها.

وأكد مدير المبيعات والتسويق بالشركة ، صلاح يموت أن رينو ميجان 2018 سوف تؤدي لحالة مختلفة في السوق وتحول في التوجهات لأنها سيارة تحمل تصميم متميز انسيابي كما تأتي بمواصفات غير تقليدية لا تتوفر في باقي فئتها خاصة تلك الوسائل التي ترتبط بمساعدة السائق كما يتوفر للسيارة شاشة تعمل باللمس 8.7 بوصة ونظام وسائط متعددة R-Link 2 .

وأكد أن السيارة مريحة ومميزة للغاية وستوفر للراغبين في المتعة اختيارات مميزة ومتنوعة كما أنها ستسهم في اكتمال مجموعة السيارات الصالون المدمجة كما باتت السيارة أكثر أيروديناميكية وأناقة.