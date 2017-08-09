الأميرة موضي بنت خالد: إقرار صندوق النفقة خطوة إيجابية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو نائبه – حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقه بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي سيسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويحمي الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها.

وقالت: إن صدور قرار تنظيم صندوق النفقة يشكل تقدمًا ايجابيًا في تحسين وتطوير منظومة تشريعات الأسرة، ويسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمرأة، مؤكدة أهمية وجود الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تأسيس مفهوم متكامل لمنظومة تشريعات الأسرة في المملكة لما في ذلك من أهمية كبيرة في حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع.