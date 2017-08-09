قطر تسمح لمواطني 80 دولة أجنبية بدخول أراضيها دون تأشيرة وتمنع العرب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي تعادي فيه قطر الدول العربية متمسكة بموقفها الداعم للإرهاب، سمح النظام القطري لمواطني جميع شعوب العالم بدخول أراضيها دون تأشيرة عدا الدول العربية الرافضة للإرهاب والداعية لمكافحته.

وحددت قطر 33 دولة أجنبية أبرزها تركيا والدنمارك وألمانيا، موضحة أن مواطني هذه البلدان لا يشترط لهم ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة ويمكنهم الحصول على تأشيرة لدى وصولهم للدوحة، مشيرة إلى أن التأشيرة سوف تكون سارية لمدة 180 يوما.

كما أعدت قائمة أخرى لـ47 دولة، مبينة أن مواطنيها أيضا لا يشترط لهم ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة ويمكنهم الحصول على تأشيرة لدى وصولهم للدوحة، إلا أن تاشيرتهم سوف تكون سارية لمدة 30 يوما، وأبرز الدول التي جاءت في قائمة الـ47 أمريكا والبرازيل ولبنان.