ماكلارين P1 GTR باللون الأسود والأصفر بـ 3.3 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

من أجل أن تشتري سيارة ماكلارين P1 GTR من المصنع فيجب أن تكون مالكاً لطراز P1 القياسي ولكن لتشتري نفس هذا الموديل من سوق المستعمل فستحتاج فقط بضعة ملايين من الدولارات في حسابك البنكي والوقت للعثور على نسخة مثالية ومميزة.

ولكن العثور على واحدة من هذه السيارات ليس مشكلة مع ظهور النسخة التالية للبيع باللون الأصفر والأسود في هولندا ولكن كل ما عليكم فعله هو توفير مبلغ 3.3 مليون دولار. ورغم أن سعر هذه السيارة من الصعب توفيره بالنسبة للكثير من الذين يتمنون شرائها, ولكنها في النهاية سيارة جذابة بالفعل وهي ثاني السيارات من نفس النوع التي تعرض على قائمة Carlink International.

وعلى عكس النموذج الأول فهذه النسخة هنا تتبع فريق سباقي ولم يتم تحويلها لتكون سيارة قانونية للطرق العادية كما يبدو أنها لم يتم قيادتها لمسافة كبيرة، وفي الواقع عداد المسافات فيها يشير إلى 203 كم مما يجعلها سيارة مميزة للتحول لسيارة طرق عادية, وقال البائع أن ما بين 34 و58 نسخة صنعت من السيارة كما أن مقصورتها مصنعة من ألياف الكربون وكل تجهيزاتها التي لا تستخدم في السباقات تم التخلص منها.