" صحة الجوف " تنفي التحذير من ارتياد الأماكن العامة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

نفت ” صحة الجوف ” ، عبر حسابها في ” تويتر ” صحة التحذيرات المتداولة والمنسوبة لمسؤوليها حول الوضع الصحي بالمنطقة، مشددة على أنها لم تحذر من ارتياد الأماكن العامة والتجمعات.

وكان نشطاء قد تداولوا على حساباتهم بتويتر رسالة نسبت لمدير عام صحة الجوف تقول: ” وزارة الصحة تحيط بالابتعاد عن المنتزهات العامة لأن مرحلة الوباء بأعلى مستوياتها وتحيط بعدم الأكل في المطاعم وعدم الذهاب للمرافق العامة حتى نعلن عن انتهاء الفيروس.. وتحيط بزائري الجوف من الالتزام بسكنهم وعدم الخروج الانتباه من المطاعم ومقاهي الشيشة للشباب، وعلى العوائل عدم الخروج في هذه الفترة للمتنزهات ” .

وكانت ” الصحة ” قد قالت في بيان صحفي سابق: أفاد مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة عن تسجيل إصابات ثانوية بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.