عرض خاص لـ BMW M760Li xDrive في أبوظبي بلون أزرق - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

تعتبر BMW M760Li xDrive من سيارات الأداء المميزة ورغم أن شكلها الخارجي قد يخدع البعض بأنها سيارة عادية فاخرة لا تستطيع تحقيق أرقام أداء عالية ولكن مع ذلك فهي سيارة أداء مميزة بجانب كونها سيارة فاخرة وهذا النموذج هنا قدم في أبوظبي لدي معرض أبوظبي موتورز المتخصص في تقديم هذه النوعية من السيارات الخاصة.

وقد استخدم لون أزرق إستوريل في طلاء السيارة مع مشتت أمامي 3D Design واسبويلر خلفي مع فرش جلدي أحمر لمقاعد السيارة وألواح الأبواب والكونسول الوسطي وأجزاء من صندوق نقل الحركة والجزء السفلي من لوحة القيادة, ومن حيث القوة تتمتع هذه السيارة بمحرك V12 سعة 6.6 لتر بشاحنين توربينيين وبما يولد قوة تبلغ 610 حصان وبما يكفي لتسارع السيارة من الثبات الي 100 كمساعة في 3.6 ثانية.