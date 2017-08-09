تعيين الفريق ليونارد كيني الجنسية قائدًا لقوات اليوناميد بدارفور - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد تعيين الفريق ليونارد ميريوكي أنقوندي الكيني الجنسية قائداً لقوات العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) خلفاً للفريق فرانك موشيو كمانزي (الرواندي الجنسية).

وقال بيان صادر عن اليوناميد ان الفريق أنقوندى يشغل حالياً منصب قائد كلية الدفاع الوطني وهو منصب ظل يشغله منذ العام 2016، مشيراً إلى ان الفريق أنقوندي يتمتع بسجل متميز مع قوات الدفاع الكينية أمتد لأكثر من 39 عاماً، بما في ذلك قائداً للجيش الكيني خلال الفترة ( 2015-2016) وقائداً للقيادة الغربية والشرقية وكبير المعلمين بكلية أركان الدفاع وقائد فرقة وقائد مدرسة المشاة، كما شغل كذلك منصب قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في ليبريا ( 2012) وقائد الكتيبة الكينية في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون فضلاً عن عمله ضمن فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في ناميبيا (1990).