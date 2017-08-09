⁠" هيومان رايتس ووتش " : الحوثيون الانقلابيون قصفوا أحياء سكنية في تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قالت منظمة ” هيومان رايتس ووتش ” ، إن 30 مدنيًا قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 160 آخرين إثر هجمات مدفعية شنها الانقلابيون الحوثيون والقوات الموالية لهم بمحافظة تعز جنوب صنعاء .

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المنظمة قالت في بيان لها اليوم ، أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شنت هجمات مدفعية متكررة وعشوائية على أحياء سكنية في تعز، في انتهاك لقوانين الحرب خلال فترة 10 أيام في مايو الماضي .

وأشارت إلى أن القصف على المدينة أدى إلى مقتل 30 مدنيًا على الأقل، وأصيب أكثر من 160 آخرين، وفق أطباء في مستشفيين محليين .

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويستن إن القصف الذي تُنفذه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المناطق المأهولة يتسبب في خسائر هائلة بين المدنيين ، مطالبة مليشيا الانقلاب بوقف هذه الهجمات العشوائية فورًا .

وشددت على أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قد يُواجهون تُهما بارتكاب جرائم حرب لأنهم أمروا بشن هجمات عشوائية على أحياء سكنية في تعز .