مدير عام المناهج يشيد بجهود تعليم الباحة في تنفيذ برامج الفصل الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

أشاد مدير عام المناهج والبرامج التربوية بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالله البيشي بالتنظيم والجهود التي يبذلها تعليم الباحة لتنفيذ برامج الفصول الصيفية في مدارس المنطقة وما صاحبها من خطط منظمة لإيجاد فرص تحسين وتطوير العمل في الفصل الصيفي بصورة مستمرة بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع الطلاب المنتسبين لهذه الفصول خلال الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الأربعاء 16 / 11 / 1438 هـ لمقر الفصل الصيفي بثانوية السروات التي رافقه خلالها مدير إدارة التخطيط الأستاذ محمد فرج تابع خلالها سير العمل في المدرسة ، وأطلع على خطة الفصل الصيفي وبعض التقارير والمنجزات وآلية العمل ودوام المكلفين ، حيث تجول الدكتور محمد في مرافق المدرسة وأثنى على المعلمين والطلاب وأشاد بعزيمتهم وإرادتهم وقدرتهم على أستثمار أوقات الإجازة بالدراسة وبما تعود عليهم بالنفع والفائدة ، كما أستمع إلى شرح مفصل من قائد المدرسة الأستاذ غرم الله قماعة عن أبرز الجهود التي بذلت لتجاوز جميع الصوبات التي قد تواجه سير العمل في المدرسة ودورها في إيجاد بيئة تربوية مثالية لتنفيذ برامج الفصل الصيفي وفق التنظيمات المحددة .

وشهدت زيارة الدكتور محمد البيشي العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة تضمنت الالتقاء بقيادات التعليم وزيارة عينة من المدارس بهدف متابعة سير العملية التعليمية والتربوية ، في حين تابع سجلات أكثر من ( 116 ) زيارة إشرافية نفذتها إدارة الإشراف التربوي والمشرفين التربويين لمتابعة ودعم معلمي المواد وقادة المدارس خلال هذه الفترة .

فيما حرص مدير المناهج على الأجتماع باللجان المكلفة بأعمال الفصل الصيفي لمناقشة سير العمل ومتابعة احتياج المدارس من متطلبات العمل التربوي والتعليمي وتهيئة المدارس لانطلاق الاختبارات النهائية لهذا الفصل .

وفي ختام الزيارة أعرب ” البيشي ” عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش و للمساعد لشؤون تعليم البنين الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ولقادة المدارس والكادر التعليمي ولجميع اللجان العاملة في الفصول الصيفية على ما شاهده من انتظام الطلاب والمعلمين و إنجازات متعددة وعمل متكامل منظم وجهد مؤثر وعمل دؤوب ساعد في إيجاد بيئة تعليمية محفزة وهو ما دأبت عليه الإدارة العامة لتعليم الباحة دوماً خلال تنفيذ البرامج الوزارية والتي أثمرت عن نجاح فعاليات الفصل الصيفي في مدارس المنطقة وبما يحقق الأستفادة التامة للطلاب الملتحقين به.

من جانبه رحب المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبدالخالق بن حنش بهذه الزيارة وأكد على أهميتها في سبيل تطوير العمل وتوجيه الجهود المبذولة للأفضل والتي تأتي منسجمة مع توجيهات مقام الوزارة الداعية إلى ضرورة تلمس إحتياجات الطلاب في شتى المجالات ومنها الفصل الصيفي ومؤكداً على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة ومقام الوزارة لتحقيق غايات المدرسة.