استعداد مرسيدس مايباخ 6 للعرض في بيبل بيتش 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدير التصميم في مرسيدس بنز , جوردن واجنر أن حدث بيبل بيتش 2017 سيشهد الظهور الأول لموديل تجريبي جديد كلياً وتظهر الصور السيارة المرتقبة بعجلات مختلفة وملامح لمرسيدس 6 التجريبية وIAA التجريبية وأكد أن السيارة ستكون مفاجأة كبيرة وسيكون للمصممين دور كبير في نجاحها بينما توجد اتجاهات تؤكد أن السيارة الغامضة ستكون الموديل التجريبي 6 Concept مع سقف مرن مكشوف بدل من السقف الصلب.

وذكرت التقارير أن مرسيدس مايباخ تسعى لتطوير منافس لموديلات مثل رولزرويس دوون , وألمح التقرير الي أن نسخ الانتاج من هذه السيارة قد تجمع في ظل عملية تصنيع جديدة لتوفير موديلات عالية الجودة مع مزيد من الحرية في تعديل السيارات بالخيارات والجدير بالذكر أن بنتلي تفعل نفس الأمر مع قسم موللينير للتعديلات الفردية .

ويتوقع تقديم السيارة بنظام دفع كلي كهربئي مع محرك بقوة 750 حصان وبطارية ليثيوم أيون 80 كيلو واط ساعة تكفي لقطع مسافة 500 كم للشحنة الواحدة. كما سيشهد حدث بيبل بيتش كشف BMW عن موديلها الجديد الذي سيكون خليفة لموديلات Z4 .