إحالة مطلق النار احتفالاً بزائر للنيابة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أحالت شرطة منطقة الجوف، متهماً للنيابة العامة بعد تسليم نفسه، وذلك لاستخدامه سلاحاً وإطلاق النار في الهواء احتفالا بزيارة أحد أقربائه.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، إنه وأثناء عمل الجهات الأمنية الميدانية بمحافظة القريات، الأربعاء الماضي، لوحظ شخصان يطلقان النار بالهواء احتفالا بزيارة أحد المواطنين.

وأضاف النومس أنه جرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، وفي وقت لاحق حضر أحد المتهمين للجهة الأمنية المختصة وتمت إحالته للنيابة العامة ولا يزال تتبع المتهم الثاني جارياً.