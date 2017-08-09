جينيسيس تكشف استراتيجية جديدة للانفصال الكامل عن هيونداي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تواجه جينسيس صعوبة في المنافسة مع السيارات الفاخرة ، لأنها تعتبر علامة فرعية لشركة هيونداي ولهذا يرغب مجلس ادارة جينسيس في الانفصال الكامل عن هيونداي واتباع استراتيجية مبيعات جديدة حيث ستكشف الشركة في الشهر الحالي عن استراتيجية مبيعات جديدة مخصصة للسوق الأمريكي مع مزيد من الانفصال عن هيونداي.

وهذا يعني بالتحديد عدد محدود فقط من تجار هيونداي مسموح لهم ببيع طرازات جينسيس G80 و G90 حالياً وأن هذا العدد سيقل من أجل توفير الجانب الحصري للعلامة خاصة أن سيارات جينيسيس تعتبر منافسة لـ BMW الفئة الخامسة والسابعة وطراز G70 المقبل سينافس الفئة الثالثة كما توجد سيارات جينيسيس كروس أوفر قيد التطوير .

ولكن هذا الانفصال الكامل عن هيونداي قد بسبب بعض المشكلات لأن التجار الذين يبيعون هذه السيارة سيفقدون مبيعاتها كما سيؤثر ذلك علي العلاقة بين بعض التجار والشركة المصنعة كما أن استراتيجية هيونداي السابقة لجينيسيس لم تكن جيدة فعلي سبيل المثال حالياً أي من تجار هيونداي البالغ عددهم 835 تاجر في أمريكا يمكنه بيع G80 التي كانت تعرف في السابق بهيونداي جينسيس كما أن 352 تاجر فقط منهم مخصص له بيع G90 ولكن يتطلب منهم بناء صالة عرض داخل صالة العرض والاستراتيجية الجديدة تتطلب التطبيق في خلال عام حتي عامين من أجل تحقيق هدف الحصرية بصورة أسرع.