بالفيديو.. لحظة تهريب جثمان الراقصة غزل من المستشفى بعد وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

طالب الإعلامي محمد الغيطي، المسئولين في وزارة الصحة بمراقبة المستشفيات التي لا تحمل تراخيص، والتي شبهها بالخرابة.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو صادم بمواقع التواصل الأجتماعي يرصد لحظة تهريب جثمان الراقصة غزل من داخل إحدى المستشفيات عقب وفاتها ، حيث ظهرت في الفيديو وهي جثة هامدة على تروللي المستشفى .

يذكر أن الراقصة غزل فارقت الحياة قبل أيام، بعد خضوعها لجراحة كحت رحم، وتوفيت بعد الجراحة بنصف ساعة، وذكرت التقارير الطبية أنها توفيت نتيجة جرعة بنج زائدة.