بالفيديو .. الإسعاف على مسرح حفل راغب علامة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، لعدد من المسعفين وهم يعتلون المسرح خلال حفلته الأخيرة.

وفي الفيديو طلب راغب علامة من المسعفين الصعود إلى المسرح، ضمن حفله الغنائي في مهرجان أميون ضمن المهرجان التراثي، ليقدّم لهم شكرًا على جهودهم وتضحياتهم الإنسانية.

وألقى السوبر ستار، التحية على فريق الإسعاف، فرداً فرداً، شاكراً إيّاهم على مجهودهم في خدمة الإنسان.

httpv://www.instagram.com/p/BXaUc_Gg6z1/?taken-by=raghebalama