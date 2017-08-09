وزيران مصريان يودعان اول افواج الحجاج بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

شهد وزير الطيران المدني المصري ” شريف فتحى ” والدكتور ” مصطفى مدبولى ” وزير الإسكان رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة ومندوب عن الدكتور ” محمد مختار جمعة ” وزير الأوقاف المصري اليوم الأربعاء توديع أول أفواج حجاج القرعة المسافرين من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى وذلك قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة مع بداية جسر جوى يضم 271 طائرة لمصر للطيران لنقل حوالى 63 ألف حاج.

وشارك فى إحتفالية التوديع اللواء ” عمرو لطفى ” مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس ” محمد سعيد محروس ” رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب ” مجدى إسحاق ” رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى واللواء “طه بيومي” مدير عام الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارات الطيران المدني والداخلية والأوقاف والمالية ومصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.