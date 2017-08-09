نزلاء مستشفى الأمل يجتازون اختبارات القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح عدد من نزلاء مستشفى الامل بجدة في اجتياز اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن في عدد من فروع القرآن الكريم وذلك بعد انضمامهم للحلقات الموجود بالمستشفى.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن العديد من النزلاء بمستشفى الأمل تقدموا للاختبارات مطلع العام ، مقسمين على اختبارات الفروع، وقد اجتاز 5 منهم الاختبارات بنجاح، مبيناً أن عدد حلقات القرآن الكريم التي أقامتها “ خيركم ” بمستشفى الأمل بلغت هذا العام 4 حلقات، وقد خرّجت قبل أعوام أول معلم للقرآن الكريم في المملكة من النزلاء ، كما أن هؤلاء الحفاظ هم ثمرة الشراكة الاستراتيجية التي وقت بين جمعية خيركم ومستشفى الامل في وقت سابق.

واثنى الطبيب بمستشفى الأمل الدكتور صلاح السماني على حلقات خيركم مشيراً انها رفعت من معنويات النزلاء واستجابتهم للعلاج، حيث كان العديد منهم يعود للإدمان بعد فترة علاجه، ولكن بعد انضمامهم للحلقات أصبحوا في أمان.