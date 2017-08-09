مواطنة في العقد الثالث تناشد أهل الخير بإكمال مبلغ علاجها - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني(صدى):

ناشدت المواطنة ” ع . أ . ع ” بدموع حزينة وبنبرة تخنقها العبرات أهل الخير وأهل القلوب الرحيمه وأي شخص يستطيع مساعدتها في تكلفة علاجها.

وتحدثت المواطنة لـ ” صدى ” بصوت حزين قائله قدر الله علي وأصبت بحروق من الدرجة الثالثة في جسمي وفي يدي اليسرى مع الرقبة والأذن ومنطقة الذقن.

وبحثت للعلاج بمنطقة الباحة ولكن دون جدوى أو فائدة وجلست أعاني من الألم وقررت أن اسوي عملية وذهبت إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة وكانت نسبة نجاح العملية 1% وبحثت ولقيت علاجي في مستشفى خاص ولكن كانت الصاعقة هي التكلفة المادية حيث أنه يوجد لدي ظروف وحالتنا المادية صعبة جدا وكانت التكلفة بمبلغ أربعة وعشرون ألف ريال وإلى الآن لم استطيع أن أجمع المبلغ.

أناشد أهل الخير أو من يستطيع يساعدني بعد الله عز وجل والله يعلم بحالتي المادية ويوجد لدي تقرير طبي في ذلك، ومن يريد المساعدة الرجاء التواصل على الرقم الآتي 0536161902 وجزاكم الله خير.