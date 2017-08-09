6 وسائل يجب اتباعها قبل وبعد السباحة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

مع ارتفاع درجات الحراة في فصل الصيف يزداد الإقبال على السباحة سواء كان على الشواطئ أو في المسابح العامة والخاصة، ويشكل ذلك خطراً على البشرة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتعد ملوحة مياه البحر والمواد الكيماوية المضافة لحمامات السباحة عوامل ضارة بالبشرة، لذلك لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للحفاظ على نضارة ونعمة البشرة خلال فصل الصيف، ويقدم موقع ستايل كريز، أهم هذه الإجراءات التي يجب اتباعها قبل وبعد السباحة.

1- الاستحمام قبل وبعد السباحة

من الضروري الاستحمام قبل وبعد السباحة وذلك للتخلص من بقايا المواد الكيماوية الضارة بالبشرة، وحماية الجلد من الجفاف، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض الجلدية التي يمكن أن تنتقل بالعدوى.

2- ترطيب البشرة

يمكن أن تؤدي السباحة لوقت طويل في المياه المعالجة بالكلور إلى جفاف البشرة، لذلك من الضروري ترطيب الجلد بكريم مناسب قبل وبعد السباحة.

3- شرب الماء

ينصح بشرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على توازن السوائل في الجسم قبل وبعد السباحة، بالإضافة إلى تخليص الجسم من السموم التي يمكن أن يمتصها من حوض السباحة.

4- غطاء الرأس

يساعد غطاء الرأس المخصص للسباحة على حماية الشعر من المواد الكيماوية الضارة والتي يمكن أن تؤدي إلى تلفه وجفافه، كما يفضل ارتداء نظارات خاصة بالسباحة لحماية العينين وسدادت للأذنين لمنع دخول الفطريات المسببة للالتهابات إليهما.

5- نظافة حوض السباحة

يجب التأكد من نظافة حوض السباحة بشكل جيد، والابتعاد عن حمامات السباحة التي لا يتم تنظيفها بشكل مستمر، أو تلك التي تستخدم مواد كيماوية ضارة في التنظيف.

6- استخدام واقي شمسي

عند السباحة في مياه البحر أو المسابح المعرضة لأشعة الشمس، يجب وضع واقي شمسي مناسب للحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أضرار كبيرة في البشرة يمكن أن تصل إلى الإصابة بسرطان الجلد.