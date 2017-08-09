التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تطلق برنامج " كتاب لكل حاج " - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد برنامج كتاب لكل حاج وذلك ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في نسختها الخامسة.

أوضح ذلك وكيل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد مدير وحدة المحتوى والمعلومات إبراهيم بن علي الشيخي.

يتضمن البرنامج استقبال الحجاج وإهدائهم بعضاً من الكتب الإرشادية والدعوية مثل صفة الحج والعمرة، وتفسير العشر الأخير، وحصن المسلم، وكتب العقيدة الصحيحة، والتي ترافقهم في رحلتهم الايمانية المباركة.

وتأتي هذه البرامج التي تعود بالنفع على ضيوف الرحمن وتزودهم بالعلوم الشرعية والإرشادية بناء على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

