بعد الفيديو الفاضح.. محامي يتهم غادة عبدالرازق بالتحريض على الرزيلة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تقدم المحامي المصري أشرف ناجي ببلاغ إلى النائب العام، وطالب فيه بالتحقيق مع الفنانة غادة عبدالرازق بعد إظهارها في الفيديو الفاضح جزءًا حساسًا من جسمها، وطالب بتحريك دعوى جنائية بحقها بتهمة التحريض على الفسق والرذيلة وازدراء أخلاق الشعب المصري.

وجاء في نص البلاغ أن عددًا من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ظهرت خلاله غادة في بث مباشر عبر ” إنستجرام ” وأظهرت جزءًا حساساً من جسمها لا يجوز كشفه حفاظاً على حرمة جسد المرأة والأخلاق والقيم الحميدة.