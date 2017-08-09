الملاكم الأمريكي مايويذر يعترف بأفضلية ماكجريجور عليه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر إن خصمه القادم كونور ماكجريجور لديه الأفضلية عليه في المواجهة المرتقبة بينهما يوم 26 أغسطس الجاري في صالة ” تي – موبايل أرينا ” بمدينة لاس فيجاس، وذلك في تغيير لتوقعاته للقاء بعدما استخدم جولة ترويجية الشهر الماضي في السخرية من مهارات الملاكم الأيرلندي.

وأوضح مايويذر، في تصريحات لشبكة ” إي إس بي إن ” الأمريكية اليوم الأربعاء، أن ماكجريجور (29 عاما) يمتلك مزايا من حيث الحجم والعمر مما يجعله يشكل تحديا حقيقيا له.

وقال ” هو أصغر سنا. وعندما تنظر إلي وإلى ماكجريجور على الورق فإنه أطول وبإمكانه إصابة هدفه أكثر. وصغر السن سيكون في صالحه. وأنا وصلت إلى سن الأربعين. لذلك إذا نظرت للأمر نظريا فإن الكفة تميل لصالح ماكجريجور ” .

يذكر أنه بمواجهة ماكجريجور، بطل العالم فى الفنون القتالية ” يو إف سي ” ، فإن مايويذر، بطل العالم السابق للملاكمة، يعود للنزالات بعد الاعتزال منذ مباراته أمام أندري بيرتو في سبتمبر 2015، والتي وصلت برصيده من الانتصارات إلى 49 مقابل صفر من الهزائم.