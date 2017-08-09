دراسة: طلاء الأظافر يُزيد الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة جديدة في جامعة ” ديوك ” الأمريكية أن عدداً من طلاء الأظافر يحتوي على كيماويات سامة لها تأثير سيء على الهرمونات مما له أعراضاً صحية سيئة من بينها زيادة الوزن.

وأكدت الدراسة أن أحد هذه الكيماويات الضارة يسمى ” تريفتيل فوسفيت ” TPHP ويستخدم عادة لجعل سائل طلاء الأظافر أكثر مرونة ويدوم طويلاً. وأظهرت دراسات أخرى أن هذه المادة لها تأثيراً سيء على الهرمونات مما يسبب مشاكل في الخصوبة.

وأشارت إلى أنه من المؤسف أنه من بين 3000 نوع تم اختبارها من أنواع طلاء الأظافر للدراسة، 49 في المئة منها كان يحتوي على هذه المادة الكيماوية. وثبت للعلماء أن نسبة هذه المادة في جسم المرأة تكون أعلى من الرجال بنسبة تزيد سبع مرات عن النسبة الطبيعية بعد 10 إلى 14 ساعة من طلاء أظافرهن.

وللتخلص من هذه المادة التي تسبب زيادة في الوزن، إحرصي على اختيار طلاء الأظافر الذي لا تحتوي مكوناته على هذه المادة.