دراسة: طلاء الأظافر يُزيد الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: طلاء الأظافر يُزيد الوزن
كشفت دراسة جديدة في جامعة ” ديوك ” الأمريكية أن عدداً من طلاء الأظافر يحتوي على كيماويات سامة لها تأثير سيء على الهرمونات مما له أعراضاً صحية سيئة من بينها زيادة الوزن.
وأكدت الدراسة أن أحد هذه الكيماويات الضارة يسمى ” تريفتيل فوسفيت ” TPHP ويستخدم عادة لجعل سائل طلاء الأظافر أكثر مرونة ويدوم طويلاً. وأظهرت دراسات أخرى أن هذه المادة لها تأثيراً سيء على الهرمونات مما يسبب مشاكل في الخصوبة.
وأشارت إلى أنه من المؤسف أنه من بين 3000 نوع تم اختبارها من أنواع طلاء الأظافر للدراسة، 49 في المئة منها كان يحتوي على هذه المادة الكيماوية. وثبت للعلماء أن نسبة هذه المادة في جسم المرأة تكون أعلى من الرجال بنسبة تزيد سبع مرات عن النسبة الطبيعية بعد 10 إلى 14 ساعة من طلاء أظافرهن.
وللتخلص من هذه المادة التي تسبب زيادة في الوزن، إحرصي على اختيار طلاء الأظافر الذي لا تحتوي مكوناته على هذه المادة.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 1 ساعة
مادة تريتفل فوسفيت🤔🤔
اصلا ماعمري قريت مكونات ع طلاء اظافر 😕
لكن هالمره بدقق في الموضوع 😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 1 ساعة
بس غصب عني مااقاومهن 😊
اعذروني حتى لو قلتوا يسمن ماقدر استغني 🤗
تنتابني لحظات ضعف امام 👈الرمادي والزيتي والاسود والابيض 😍😍
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6576 ] نشر منذ 46 دقيقة
يانورة دام الدراسة أجريت ف جامعة « ديوك »🐓 خذ وخل😂😂😹
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16040 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب معروفه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16040 ] نشر منذ 38 دقيقة
يا امل لايكون انتي تلوني اظافرك كل واحد لون
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6576 ] نشر منذ 36 دقيقة
أنا متأكدة إن اللي عامل هالدراسة وحدة درباويــهههــ😂😹😂ــهههة
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 31 دقيقة
محرومه 😂😂😂
لا دخيل الله ماعندي حركات الهبل هذه
لون واحد فقط فقط وماحب الا الوان معينه [رمادي اسود ابيض زيتي]والاكثر رمادي 🙄
اما زي اللي بالصوره احمر ووردي ومدري ايش ماتوا اللي يحطونهن ولا احبهن اصلا 😂
اكره الاحمر 😤😤سواء لباس او اثاث او اي شي
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللحين يجون ناس يقولون ليه تكرهين الاحمر
تفقدي حالك فيك عرق ثواره 😂😂هههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13840 ] نشر منذ 5 دقائق
لا عاد الا ذي ما استغني عنها 😟😍💅