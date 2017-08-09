بالفيديو .. الخارجية الروسية: ميليشيات داعش منتشرون في كل أنحاء العالم - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتنسيق الجهود مع إندونيسيا في مجال محاربة الإرهاب، وخصوصاً تنظيم داعش، مؤكداً أن التنظيم المتطرف لا يزال موجوداً في جميع أنحاء العالم رغم التقدم المسجل في سوريا .

جاء ذلك أثناءمؤتمر صحافي مشترك بين لافروف و نظيره الإندونيسي، ريتنو مارسودي، في جاكرتا .

وأشار إلى أن عناصر تنظيم داعش تنتشر في المناطق القريبة من روسيا الفيدرالية وإندونيسيا لقد وافقنا على تنسيق جهودنا ضد هذه الآفة، وسنعزز التعاون في هذا المجال .