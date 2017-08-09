بالفيديو .. تميم بن حمد أمير الإرهاب آيل للسقوط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر حساب قطر ” يليكس ” على موقع التدوين المصغر” تويتر ” مقطع فيديو يوثق تقريرًا مصورًا عن فساد أمير قطر وتبديده لأموال الشعب لتحسين صورته.

وقال الحساب تعليقًا على الفيديوأن تميم آيل للسقوط أمير الإرهاب يبدد أموال شعبه وموارد دويلته لتجميل صورته المشوهة حيث بدد أموال بلاده لجلب نيمار لاعب برشلونة السابق إلى باريس سان جيرمان في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وأشار التقرير، إلى أن أمي قطر تعاقد مع شركات في واشنطن لتحسين سمعته، ودشن حملات إعلامية مدفوعة في لندن وكيرلا ، كما أنه يستنزف أموال الشعب القطري لتلميع صورته،واشترى صمت الولايات المتحدة الأمريكية بصفقات سلاح بلغت المليارات.