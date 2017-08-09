⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. أغنية مصورة لسعد لمجرد تحصد ملايين المشاهدات خلال ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية مصورة جديدة تحمل عنوان ليت غو LET GO ، سرعان ما حصدت ملايين المشاهدات في غضون ساعات من رفعها على موقع يوتيوب.

وتم تصوير الكليب في باريس بسبب عدم قدرة لمجرد على مغادرة فرنسا إثر عدم انتهاء محاكمته بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول في أحد فنادق باريس.

واستعان لمجرد في فيديو كليب الأغنية، التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، وقام بتوزيعها جلال الحمداوي وإخراجها حميدي أيوب، بطاقم فرنسي لتصويرها، وبالراقص اللبناني شارل ماكريس.

وتقول بعض كلمات الأغنية التي هي باللهجة المغربية: ” ما خليتي ما درتي، وشحال كذبتي على أيامي، وما ربحتي والو ” .

وانتهى الكليب بتوجيه سعد لمجرد رسالة إلى العاهل المغربي، محمد السادس، يشكره فيها على رعايته للفن والفنانين، كما شكر والدته الممثلة المغربية نزهة الركراكي ووالده البشير عبده وجمهوره.